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На трассе под Казанью Lexus насмерть сбил пешехода
Сегодня на 118-м км трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск произошел смертельный наезд на пешехода. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Как выяснилось, ДТП произошло в районе семи часов вечера. Водитель автомобиля Lexus, двигаясь из Казани в сторону Зеленодольска, сбил пешехода, который переходил дорогу в темной одежде и без светоотражающих элементов.
«В результате полученных травм пешеход скончался. В настоящее время на месте работают автоинспекторы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.
В минувший четверг «Татар-информ» сообщал, что на этом же участке дороги легковушка насмерть сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
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