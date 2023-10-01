На трассе под Казанью Lexus насмерть сбил пешехода

Сегодня на 118-м км трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск произошел смертельный наезд на пешехода. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Как выяснилось, ДТП произошло в районе семи часов вечера. Водитель автомобиля Lexus, двигаясь из Казани в сторону Зеленодольска, сбил пешехода, который переходил дорогу в темной одежде и без светоотражающих элементов.

«В результате полученных травм пешеход скончался. В настоящее время на месте работают автоинспекторы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.

В минувший четверг «Татар-информ» сообщал, что на этом же участке дороги легковушка насмерть сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.