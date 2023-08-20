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Руc Тат
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Происшествия 20 августа 2023 22:02

На трассе под Челнами Scania столкнулась с полуприцепом, водитель пострадал

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Накануне на Альметьевском тракте в Татарстане произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, в минувшую субботу на 33-м км автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» водитель автомобиля Scania наехал на стоящий полуприцеп Renault.

В ведомстве указали, что в результате ДТП водитель Scania получил травмы различной степени тяжести.

В этот же день в Верхнеуслонском районе произошла смертельная авария. Женщина-водитель «Лады» превысила скорость и потеряла управление машиной. В итоге автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель погибла на месте от полученных травм.

#ДТП в Татарстане
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