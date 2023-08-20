Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе под Челнами Scania столкнулась с полуприцепом, водитель пострадал
Накануне на Альметьевском тракте в Татарстане произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, в минувшую субботу на 33-м км автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» водитель автомобиля Scania наехал на стоящий полуприцеп Renault.
В ведомстве указали, что в результате ДТП водитель Scania получил травмы различной степени тяжести.
В этот же день в Верхнеуслонском районе произошла смертельная авария. Женщина-водитель «Лады» превысила скорость и потеряла управление машиной. В итоге автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель погибла на месте от полученных травм.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа