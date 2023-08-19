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В Татарстане женщина-водитель погибла в опрокинувшейся с дороги «Ладе»
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В Верхнеуслонском районе произошла смертельная авария, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, женщина-водитель «Лады» превысила скорость и потеряла управление машиной. В итоге автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
Водитель погибла на месте от полученных травм.
По данным Госавтоинспекции, женщина не была пристегнута ремнем безопасности.
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