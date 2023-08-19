news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 19 августа 2023 09:35

В Татарстане женщина-водитель погибла в опрокинувшейся с дороги «Ладе»

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Верхнеуслонском районе произошла смертельная авария, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По предварительным данным, женщина-водитель «Лады» превысила скорость и потеряла управление машиной. В итоге автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Водитель погибла на месте от полученных травм.

По данным Госавтоинспекции, женщина не была пристегнута ремнем безопасности.

#смертельное дтп
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное