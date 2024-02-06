На трассе М7 в Удмуртии погиб экс-глава Ассоциации малого бизнеса Татарстана

Фото: «Татар-информ»

Накануне вечером в смертельном ДТП погиб экс-глава Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил Председатель Совета Ассоциации Фарид Сафин.

По данным Госавтоинспекции Удмуртии, трагедия произошла на трассе М7 на территории Алнашского района Удмуртии. Водитель Kia Seltos не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с Volkswagen Tiguan.

В результате ДТП Халиуллин погиб на месте, 53-летнего водителя Volkswagen увезли медики скорой помощи.

К слову, накануне Халиуллин принял участие в церемонии прощания с Наилем Галеевым, который работал во многих татарстанских медиа. А уже сегодня, в мечети «Кутдус» в казанском поселке Карьер, состоится церемония прощания с Хайдаром Халиуллиным.