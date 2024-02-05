Прощание с героем: «Наиль Галеев в душе и в действиях был настоящим мусульманином»

Сегодня в Казани на мемориальном комплексе «Курган» состоялось прощание с Наилем Галеевым, который работал во многих татарстанских медиа.

Он внёс значительный вклад в развитие коммерческой службы информационного агентства «Татар-информ». Представители нашей редакции также приняли участие в прощании. Также долгое время Галеев был исполнительным директором, членом совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) РТ.

Проститься с ним пришло несколько десятков человек. На митинге выступили замруководителя управления федеральной антимонопольной службы Андрей Розенталь, замглавы Вахитовского и Приволжского района Казани Рамиль Сафин, руководитель ассоциации предприятий МСБ Фарит Сафин.

«Это самый порядочный, самый искренний, самый добрый человек, который старался всем помочь. Его все любили в нашем офисе Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса. Это был замечательный человек. Настоящий мусульманин. Уважал все конфессии, но в душе и в действиях был настоящим мусульманином. Его будет не хватать в нашей жизни. Мы будем его помнить как настоящего друга, как настоящего мужчину, как настоящего человека», – сказал на церемонии прощания экс-президент ассоциации предприятий МСБ РТ Хайдар Халиуллин.

В ноябре 2023 года Наиль Галеев ушел на СВО. Был назначен на должность санинструктора в штурмовое отделение. Посмертно награжден орденом Мужества.

Наиля Галеева помнят не только как профессионала и ответственного коллегу, но и как доброжелательного и отзывчивого человека. Таким он останется в наших сердцах.

Семье ушедшего – глубокие соболезнования, терпения и сил, а Наилю Камилевичу – места в раю.