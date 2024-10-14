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Происшествия 14 октября 2024 16:48

На трассе М7 в Мензелинском районе самосвал в очередной раз снес строящийся мост

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В Мензелинском районе Татарстана строительная техника вновь снесла строящийся мост. Об очередном инциденте на трассе М7 возле села Коноваловка сообщают очевидцы в социальных сетях.

Автор видео предположил, что водитель самосвала забыл опустить кузов и проехал под постройкой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на 1085-м километре трассы М7 «Волга» водитель самосвала не опустил кузов и врезался в строящийся надземный пешеходный переход. В результате произошло обрушение балок пролетного строения.

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