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Происшествия 25 сентября 2024 16:01

На трассе М7 в Татарстане самосвал снес пролет строящейся надземной пешеходки

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Сегодня ориентировочно в шесть утра на 1085-м километре трассы М7 «Волга» водитель самосвала не опустил кузов и врезался в строящийся надземный пешеходный переход. В результате произошло обрушение балок пролетного строения. Об этом «Татар-информу» сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправдор».

Фото: © Соцсети

Выяснилось, что водитель самосвала двигался из Мензелинска в сторону Набережных Челнов.

К счастью, в результате никто не пострадал. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме, последствия ДТП устранены, сообщили в компании.

#трасса м7 волга
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