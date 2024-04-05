На трассе М7 приостановят движение из-за строительства пешеходного перехода

На 973-м километре трассы М7 «Волга», около поселка совхоза «Пятилетка» Мамыдышского района РТ, временно ограничат движение по причине строительства надземного пешеходного перехода. Об этом предупреждает автомобилистов пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Из-за монтажа пролетного строения движение будет перекрываться дважды: в ночь на 6 апреля с 1.00 до 3.00 — в направлении Москвы и в ночь на 7 апреля в тот же промежуток времени — в направлении Уфы.

«Время окончания временного прекращения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) строительно-монтажных работ, погодных условий», — особо отмечают в «Волго-Вятскуправтодоре».

Кроме того, сегодня и завтра, 5 и 6 апреля, движение автомобилей возле участка строительства будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

В учреждении призвали автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков и уточнили, что после завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.

Надземный пешеходный переход на 973-м километре трассы М7 «Волга» около поселка совхоза «Пятилетка» возводится в рамках создания транспортного коридора Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Он поможет пешеходам безопасно переходить скоростной участок автодороги.



Всего в рамках транспортного коридора с 861-го по 987-й километр трассы предусмотрено строительство 22 надземных пешеходных переходов на территории Пестречинского, Рыбно-Слободского, Мамадышского и Елабужского районов РТ.