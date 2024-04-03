Автомобилистов предупредили об ограничении движения на участке М7 на 2 часа

Сегодня, в ночь с 3 на 4 апреля, на 884-м км автомобильной дороги М7 «Волга» временно ограничат движение в направлении Уфы в связи с проведением строительных работ надземного пешеходного перехода. Об этом предупредила пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Отмечается, что ограничительный режим будет действовать с 1 до 3 часов ночи. Днем движение автотранспорта возле участка будет осуществляться по одной полосе.

«Время окончания временного прекращения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) строительно-монтажных работ, погодных условий», — подчеркнул в компании и призвали автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков.

Надземный пешеходный переход возводят на 884-м км трассы М7 «Волга» возле села Балыклы-Чукаево в рамках транспортного коридора «Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень». Он поможет пешеходам безопасно переходить скоростные участки трассы М7.