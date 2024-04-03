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Автомобилистов предупредили об ограничении движения на участке М7 на 2 часа
Сегодня, в ночь с 3 на 4 апреля, на 884-м км автомобильной дороги М7 «Волга» временно ограничат движение в направлении Уфы в связи с проведением строительных работ надземного пешеходного перехода. Об этом предупредила пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Отмечается, что ограничительный режим будет действовать с 1 до 3 часов ночи. Днем движение автотранспорта возле участка будет осуществляться по одной полосе.
«Время окончания временного прекращения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) строительно-монтажных работ, погодных условий», — подчеркнул в компании и призвали автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков.
Надземный пешеходный переход возводят на 884-м км трассы М7 «Волга» возле села Балыклы-Чукаево в рамках транспортного коридора «Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень». Он поможет пешеходам безопасно переходить скоростные участки трассы М7.
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