На трассе М7 около дачного поселка «Домостроитель» приостановят движение машин

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В Татарстане на трассе М7 «Волга» около садового товарищества «Домостроитель» предстоящей ночью приостановят движение транспорта из-за монтажа модульного надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«<...> с 3.00 по 4.00 30.07.2024 года на 834-м км автомобильной дороги М7 „Волга“ будет временно приостановлено движение <...>. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», — пояснили в организации.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения работ по монтажу пролетного строения движение продолжится в штатном режиме.

На начало июня строительство 22 надземных пешеходных переходов на трассе М7 в Татарстане было выполнено на 50%, о чем сообщал «Татар-информ».