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На трассе М7 около дачного поселка «Домостроитель» приостановят движение машин
В Татарстане на трассе М7 «Волга» около садового товарищества «Домостроитель» предстоящей ночью приостановят движение транспорта из-за монтажа модульного надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«<...> с 3.00 по 4.00 30.07.2024 года на 834-м км автомобильной дороги М7 „Волга“ будет временно приостановлено движение <...>. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», — пояснили в организации.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения работ по монтажу пролетного строения движение продолжится в штатном режиме.
На начало июня строительство 22 надземных пешеходных переходов на трассе М7 в Татарстане было выполнено на 50%, о чем сообщал «Татар-информ».
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