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Строительство 22 пешеходных переходов на трассе М7 в РТ выполнено наполовину
Строительство 22 надземных пешеходных переходов на трассе М7 в Татарстане выполнено на 50%. Они появятся на участке с 861 по 987 км дороги в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах и войдут в состав маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Мостостроители возвели железобетонные опоры под пешеходные переходы и смонтировали пролетные строения. Сейчас на объектах ведется монтаж лестничных сходов, устройство лифтовых шахт, остекление пролетных строений и лестничных сходов», – отметили в управлении.
Рабочие также начали обустройство прилегающей территории. Возле некоторых переходов уже установлены габаритные ворота, проводится устройство тротуаров.
В ближайшее время строители приступят к устройству прохожей части. Для безопасности пешеходов на искусственных сооружениях установят перильное ограждение и освещение. Рядом построят пешеходные дорожки. Для маломобильных граждан будут сделаны отдельные входы с пандусами и подъемные платформы, для слабовидящих установят тактильно-рельефные наземные указатели.
Всего на скоростном маршруте Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень в Татарстане будет построен 41 надземный пешеходный переход, 22 из них возведут на участке 861 – 987 км трассы М7. Еще 19 построят во время реконструкции автодороги М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном.
Завершить строительство 10 надземных пешеходных переходов на участке с 861 по 987 км планируется в июле. На остальных работы завершатся до конца этого года.
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