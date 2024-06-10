Строительство 22 пешеходных переходов на трассе М7 в РТ выполнено наполовину

Строительство 22 надземных пешеходных переходов на трассе М7 в Татарстане выполнено на 50%. Они появятся на участке с 861 по 987 км дороги в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах и войдут в состав маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Мостостроители возвели железобетонные опоры под пешеходные переходы и смонтировали пролетные строения. Сейчас на объектах ведется монтаж лестничных сходов, устройство лифтовых шахт, остекление пролетных строений и лестничных сходов», – отметили в управлении.

Рабочие также начали обустройство прилегающей территории. Возле некоторых переходов уже установлены габаритные ворота, проводится устройство тротуаров.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В ближайшее время строители приступят к устройству прохожей части. Для безопасности пешеходов на искусственных сооружениях установят перильное ограждение и освещение. Рядом построят пешеходные дорожки. Для маломобильных граждан будут сделаны отдельные входы с пандусами и подъемные платформы, для слабовидящих установят тактильно-рельефные наземные указатели.

Всего на скоростном маршруте Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень в Татарстане будет построен 41 надземный пешеходный переход, 22 из них возведут на участке 861 – 987 км трассы М7. Еще 19 построят во время реконструкции автодороги М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном.

Завершить строительство 10 надземных пешеходных переходов на участке с 861 по 987 км планируется в июле. На остальных работы завершатся до конца этого года.