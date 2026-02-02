news_header_top
Происшествия 2 февраля 2026 12:32

На трассе М5 в Татарстане сняли все ограничения

С 12.00 в Республике Татарстан полностью сняты временные ограничения движения на участке трассы М5 «Урал». Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Ранее на трассе действовали ограничения для грузовых автомобилей и автобусов. Они распространялись на участок с 1194-го по 1363-й километр. Ограничения вводились на четырех участках дороги:

– три участка в Бугульминском районе общей протяженностью 7,5 км;

– один участок в Бавлинском районе длиной 22,5 км.

Меры принимались в связи со сложной дорожной и погодной обстановкой. Сейчас движение на трассе осуществляется в штатном режиме.

