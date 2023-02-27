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На трассе М5 в Татарстане сняли ограничение для движения фур, такси и автобусов
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По распоряжению ФКУ «Упрдор "Приуралье"», снято ограничение для движения грузовиков, такси и автобусов по трассе М5 в Татарстане.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане из-за плохой погоды ограничено движение автобусов, фур и такси по трассе М5.
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