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Происшествия 27 февраля 2023 07:58

На трассе М5 в Татарстане сняли ограничение для движения фур, такси и автобусов

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По распоряжению ФКУ «Упрдор "Приуралье"», снято ограничение для движения грузовиков, такси и автобусов по трассе М5 в Татарстане.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане из-за плохой погоды ограничено движение автобусов, фур и такси по трассе М5.

#непогода #ограничение движения #ограничение движения большегрузов
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