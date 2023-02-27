На трассе М5 в Татарстане сняли ограничение для движения фур, такси и автобусов

По распоряжению ФКУ «Упрдор "Приуралье"», снято ограничение для движения грузовиков, такси и автобусов по трассе М5 в Татарстане.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане из-за плохой погоды ограничено движение автобусов, фур и такси по трассе М5.