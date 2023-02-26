В Татарстане на трассе М5 из-за непогоды ограничено движение автобусов и грузовиков

Сегодня в МЧС от ФКУ Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» поступило сообщение, что из-за сильного ветра, метели и обильного снегопада с 18.00 ограничено движение по трассе М5, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Бугульминском районе движение ограничено на участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км. В Бавлинском районе – на участке трассы с 1257,5 км по 1280 км.

Ограничения касаются пассажирских автобусов, маршрутных и легковых таки, а также грузового транспорта и ориентировочно продлятся до 6.00 27 февраля.

Для мониторинга обстановки на автомобильных дорогах и организации взаимодействия на трассу М-5 «Урал» направлены оперативные группы