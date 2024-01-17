На трассе М12 вызволили автомобили из снежного плена

Заторы на участке трассы М12 «Восток» от Канаша до Шали ликвидированы, из снежного плена высвобождены автомобили, сообщает «Автодор».

«По состоянию на 13.30 на М12 из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684 — 836 км ликвидированы», – указано в Telegram-канале компании.

Водителям была предложена необходимая помощь, включая обогрев и топливо. Уборочная техника ведет расчистку дорожного полотна для возобновления движения по трассе.

Ранее появились сообщения о том, что «Автодор» отменил плату за проезд по временно перекрытым участкам трассы М12.