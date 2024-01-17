«Автодор» отменил плату за проезд по временно перекрытым участкам трассы М12

Оплата за временно перекрытые участки М12 пользователям, попавшим в указанные ограничения, составит 0 руб. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомпании «Автодор».

«Сейчас более 40 единиц уборочной техники ведут расчистку дорожного полотна для возобновления движения по трассе», – указано в публикации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за сложных погодных условий для обеспечения безопасности дорожного движения на М5 и М12 введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств.