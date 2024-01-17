Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Автодор» отменил плату за проезд по временно перекрытым участкам трассы М12
Оплата за временно перекрытые участки М12 пользователям, попавшим в указанные ограничения, составит 0 руб. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомпании «Автодор».
«Сейчас более 40 единиц уборочной техники ведут расчистку дорожного полотна для возобновления движения по трассе», – указано в публикации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за сложных погодных условий для обеспечения безопасности дорожного движения на М5 и М12 введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников