Путин: М12 в конце этого года дойдет до Екатеринбурга

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Федеральная трасса М12 «Восток» в конце этого года достигнет Екатеринбурга. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума во Владивостоке.

«В декабре прошлого года открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью. В конце текущего года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Также будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска», — заметил российский лидер.

Когда новая трасса достигнет Владивостока, возникнет «новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока» протяженностью более 10 тыс. километров (включая подъезды к пунктам пропуска через государственную границу РФ).

Подобно Транссибу, он станет «континентальной артерией» и будет способствовать не только увеличению объемов грузоперевозок и повышению качества автомобильного сообщения, но и развитию внутреннего туризма, добавил Путин.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».