На трассе М12 возобновлено движение в сторону Казани

На 587-м км платной трассы М12 «Восток» возобновлено движение в сторону Казани. Об этом в своем телеграм-канале сообщил «Автодор»

«Движение на 587-м км М12 „Восток“ в сторону Казани открыто по левой полосе», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что проезд по участку остановили из-за ДТП в Нижегородской области. На время ликвидации последствий аварии был организован съезд на 550-м км трассы.