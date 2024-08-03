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На трассе М12 возобновлено движение в сторону Казани
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На 587-м км платной трассы М12 «Восток» возобновлено движение в сторону Казани. Об этом в своем телеграм-канале сообщил «Автодор»
«Движение на 587-м км М12 „Восток“ в сторону Казани открыто по левой полосе», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что проезд по участку остановили из-за ДТП в Нижегородской области. На время ликвидации последствий аварии был организован съезд на 550-м км трассы.
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