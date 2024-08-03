Движение в сторону Казани по платной трассе перекрыли из-за ДТП

Движение по М12 в сторону Казани остановлено из-за ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщает «Автодор».

«Из-за ДТП нет движения на 587 километре М12 “Восток” в сторону Казани», – говорится в телеграм-канале компании. Для водителей организован съезд на 550 км трассы.

Федеральная трасса М12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяженность которой составит 1980 километров, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия».