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Движение в сторону Казани по платной трассе перекрыли из-за ДТП
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Движение по М12 в сторону Казани остановлено из-за ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщает «Автодор».
«Из-за ДТП нет движения на 587 километре М12 “Восток” в сторону Казани», – говорится в телеграм-канале компании. Для водителей организован съезд на 550 км трассы.
Федеральная трасса М12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяженность которой составит 1980 километров, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия».
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