На трассе М12 нанесут специальную разметку для соблюдения водителями дистанции

Фото: © «Татар-информ»

На федеральной трассе М12 «Восток» нанесут специальную разметку, которая поможет водителям держать необходимую безопасную дистанцию при движении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко.

«Будем делать, будем это развивать, тем более трасса скоростная. Проведем везде по всей трассе», – отметил собеседник.

Разметка представляет собой серию стрелок или галочек (шевронов). Понять, что он держит нужную дистанцию, водитель сможет, ориентируясь на два шеврона до находящейся впереди машины.

М12 протяженностью 811 км пройдет по Московской, Владимирской и Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. В республике трасса затрагивает Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность автомагистрали в республике составит 142 км. Ранее сообщалось, что 6 сентября откроется новый участок трассы М12 от Москвы до Арзамаса протяженностью 308,357 км.