На трассе М12 до конца года появится еще четыре многофункциональные зоны

В Татарстане на 778 км трассы М12 «Восток» по направлению в Казань заработала новая многофункциональная зона. До конца этого года на автодороге запустят еще четыре МФЗ, в том числе на том же 778 км, но в сторону Москвы. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«На территории комплекса в Татарстане расположены АЗС и сервисное здание с террасой для обслуживания водителей и пассажиров с супермаркетом и кафе, где можно купить горячее питание и товары первой необходимости. Для удобства автомобилистов предусмотрены дополнительные парковочные места для грузовых и легковых авто», – говорится в сообщении.

Всего на участке скоростной автодороги до Казани будет размещено 32 многофункциональные зоны дорожного сервиса.

Участок трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 км в декабре прошлого года по видеосвязи открыл Президент России Владимир Путин. Автодорогу с нуля построили за рекордные сроки – три года. Сейчас на ней уже функционируют 20 многофункциональных зон дорожного сервиса.

Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».