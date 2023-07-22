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На трассе М 7 в Татарстане водитель уснул, врезался в грузовик и погиб
Сегодня на М 7 произошло смертельное ДТП из-за того, что водитель уснул за рулем.
Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, на 1071-м км автодороги М7 водитель грузового автомобиля JAC, по предварительным данным, заснул за рулем, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем MAN.
В результате происшествия водитель JAC погиб на месте.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рыбно-Слободском районе РТ водитель «Ларгуса» уснул за рулем и столкнулся с «ГАЗелью», один человек погиб.
В Госавтоинспекции Татарстана напоминают: не стоит садиться за руль после бессонной ночи или утомительного рабочего дня. Необходимо заранее спланировать путь, выбрать самый короткий маршрут и по возможности отказаться от движения в ночные часы.
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