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На М7 в РТ водитель «Ларгуса» уснул за рулем и столкнулся с «ГАЗелью», один человек погиб
Сегодня в Рыбно-Слободском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада Ларгус» и «ГАЗели». В результате погиб один человек, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
Установлено, что ДТП произошло сегодня на 909-м км автодороги М 7 «Волга». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не выбрал безопасную скорость, заснул за рулем и наехал на следующий впереди грузовой автомобиль «ГАЗель».
В результате пассажир «Лада Ларгус» скончался на месте происшествия, водитель получил травмы. Всего в салоне автомобиля «Лада» находилось 7 человек.
В Госавтоинспекции Татарстана напомнили: не стоит садиться за руль после бессонной ночи или утомительного рабочего дня. Необходимо заранее спланировать путь, выбрать самый короткий маршрут и по возможности отказаться от движения в ночные часы.
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