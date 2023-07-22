На М7 в РТ водитель «Ларгуса» уснул за рулем и столкнулся с «ГАЗелью», один человек погиб

Сегодня в Рыбно-Слободском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада Ларгус» и «ГАЗели». В результате погиб один человек, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Установлено, что ДТП произошло сегодня на 909-м км автодороги М 7 «Волга». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не выбрал безопасную скорость, заснул за рулем и наехал на следующий впереди грузовой автомобиль «ГАЗель».

В результате пассажир «Лада Ларгус» скончался на месте происшествия, водитель получил травмы. Всего в салоне автомобиля «Лада» находилось 7 человек.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Госавтоинспекции Татарстана напомнили: не стоит садиться за руль после бессонной ночи или утомительного рабочего дня. Необходимо заранее спланировать путь, выбрать самый короткий маршрут и по возможности отказаться от движения в ночные часы.