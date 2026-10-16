На трассе М-7 в Татарстане установят еще семь модульных пешеходных переходов

На трассе М-7 «Волга» в Татарстане в следующем году планируется возвести еще семь модульных пешеходных переходов. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Ильнур Нурмухаметов.

«Планируем установить на подъезде к мосту через Волгу на 777 км, вблизи садовых товариществ «Смородинка» и «Киндери» на 814 км, возле Дербышек и арской развязки на 815 км, вблизи садового товарищества «Нева» на 842 км, возле поселка Карповка на 850 км, рядом с селом Шали на 855 км и Поспелово на 1033 км», – рассказал он.

Нурмухаметов подчеркнул, что модульные надземные переходы доказали свою эффективность – на участках, где они установлены, полностью исключены ДТП с участием пешеходов.

По его словам, за прошедшие два года семь новых модульных пешеходных переходов появились на трассах Йошкар-Ола – Зеленодольск и М-7.

«Программа по повышению безопасности на федеральных трассах Татарстана стартовала в 2023 году. В следующем году развитие инфраструктуры продолжится», – заключил начальник управления.

Подробнее о том, какие работы планируется провести на федеральных автодорогах в Татарстане, читайте в интервью: «Ильнур Нурмухаметов: «Делаем упор на расширение существующих трасс».