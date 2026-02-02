На трассе Казань – Оренбург в направлении Лаишево построят путепровод

В Татарстане на 41-м километре трассы Р239 Казань – Оренбург в рамках реконструкции участка автодороги с 30-й по 43-й километр построят путепровод. Новая развязка с путепроводом заменит существующий светофор на перекрестке в направлении города Лаишево, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В рамках строительства четырехпролетного путепровода протяженностью 84 метра мостостроители уже возвели две опоры – четвертую и пятую, устроили ригели, насадки и подферменники. На второй и третьей опорах забетонированы стойки, скоро специалисты приступят к монтажу ригеля. На первой опоре идет армирование стоек», – отметили в управлении.

После возведения всех опор строители смонтируют 28 железобетонных балок пролетного строения длиной 15 и 24 метра. После этого начнется устройство межбалочных швов. Затем будет уложен выравнивающий слой, на который нанесут гидроизоляцию и уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие.

На путепроводе установят барьерное и перильное ограждения, смонтируют электроосвещение и нанесут дорожную разметку.

В рамках реконструкции участка трассы Казань – Оренбург также организовано строительство восьми съездов.

Всего предусмотрено строительство двух мостов, двух путепроводов (один на 41-м километре в составе транспортной развязки, второй – на 33-м километре для разворотных съездов), а также пяти надземных пешеходных переходов.