news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 1 ноября 2024 20:32

На трассе Казань — Набережные Челны из-за сильного снегопада плохая видимость

Скопировать ссылку

На видео сняли, насколько плохая видимость в настоящее время на трассе Казань – Набережные Челны.

Видео, на которых дорогу практически не видно из-за сильного снегопада, начали появляться в социальных сетях.

«Татар-информ» рассказывал – Госавтоинспекция РТ напоминает, что в условиях непогоды водители должны руководствоваться не максимальной разрешенной скоростью, а безопасной.

В салоне авто все должны быть пристегнуты, водителям советуют воздержаться от опасных маневров на дороге.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100