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Новости Татарстана и Казани
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На трассе Казань — Набережные Челны из-за сильного снегопада плохая видимость
На видео сняли, насколько плохая видимость в настоящее время на трассе Казань – Набережные Челны.
Видео, на которых дорогу практически не видно из-за сильного снегопада, начали появляться в социальных сетях.
«Татар-информ» рассказывал – Госавтоинспекция РТ напоминает, что в условиях непогоды водители должны руководствоваться не максимальной разрешенной скоростью, а безопасной.
В салоне авто все должны быть пристегнуты, водителям советуют воздержаться от опасных маневров на дороге.
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