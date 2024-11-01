На трассе Казань — Набережные Челны из-за сильного снегопада плохая видимость

На видео сняли, насколько плохая видимость в настоящее время на трассе Казань – Набережные Челны.

Видео, на которых дорогу практически не видно из-за сильного снегопада, начали появляться в социальных сетях.

«Татар-информ» рассказывал – Госавтоинспекция РТ напоминает, что в условиях непогоды водители должны руководствоваться не максимальной разрешенной скоростью, а безопасной.

В салоне авто все должны быть пристегнуты, водителям советуют воздержаться от опасных маневров на дороге.