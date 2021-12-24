ГИБДД напоминает татарстанцам о мерах безопасности на дороге во время снегопада

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в республике ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

В связи с этим Госавтоинспекция РТ напоминает, что в условиях непогоды водитель должен руководствоваться не максимальной разрешённой скоростью, а безопасной. В салоне авто все должны быть пристёгнуты, следует воздержаться от опасных манёвров на дороге.

Перевозить детей в автомобиле необходимо в детском автокресле до 12 лет на переднем сиденье и до 7 лет на заднем.

Пешеходам в тёмное время суток необходимо носить на одежде световозвращающие элементы.

ГИБДД РТ призывает всех водителей соблюдать ПДД и быть осторожнее на дорогах.