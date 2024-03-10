На трассах в трех районах Татарстана установят освещение за 82 млн рублей

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В трех районах Татарстана устроят искусственное освещение на дорогах общего пользования. Стоимость работ оценивается более чем в 82 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Работы пройдут на автодороге «Кукмор — Шемордан» — Янцобино — Большой Сардек — Трыш, км 14+700 — км 15+900 в селе Большой Сардек в Кукморском районе, а также на участке км 20+500 — км 22+000 трассы М7 «Волга» — Большой Шурняк в Елабужском районе.

Сразу несколько отрезков расположены в Тукаевском районе: участок автодороги «Набережные Челны — Водозабор» — Ильбухтино — Калмия — «Мензелинск — Биюрган» (км 1+500 — км 4+700), Набережные Челны — Водозабор (км 6+000 — км 9+000), «Набережные Челны — Сарманово» — Казаклар — Тлянче-Тамак (км 0+000 — км 1+530) и Тлянче-Тамак — Останково — Торнаташ (км 0+000 — км 1+100).

Освещение должно быть установлено до 24 сентября 2024 года, средства выделят из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса РТ при Миндортрансе республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан потратит 551 млн рублей на ремонт освещения на маршрутах саммита БРИКС в Казани.