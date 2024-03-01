Татарстан потратит 551 млн рублей на ремонт освещения на маршрутах саммита БРИКС в Казани

Ремонт сетей освещения на маршрутах саммита БРИКС в Казани обойдется в более чем 551 млн рублей. Информация появилась на портале госзакупок.

Работы проведут в период до 24 октября. Согласно проектной документации, ремонту подлежат сети на участках от разворотной петли до ул.Пушкина по проспекту Универсиады, ул.Кремлевской, Театральной, Чернышевского, по ул.Карла Маркса до ул.Батурина, Московской, Пушкина, Чистопольской, Лесгафта, Ершова, пр.Амирхана, на правой стороне моста Миллениум, Право- и Лево-Булачной, в сквере Филармонии, на площади Свободы, ул.Декабристов, Овражной, Профсоюзной, в скверах Фестивальный, Ак Барс, на участке от проспекта Ямашева до ул.Мусина.

Работы профинансируют из бюджета Татарстана, заказчик — Дирекция финансирования программ дорожных работ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»