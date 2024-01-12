Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассах в Татарстане возобновили движение автобусов, маршрутных такси и грузовиков
Сегодня,12 января, в республике возобновлено движение автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
«С 06.30 движение открыто», – указали в ведомстве.
Напомним, накануне с 15.00 движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто временно ограничили на федеральных трассах в Татарстане из-за непогоды.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников