На трассах в Татарстане возобновили движение автобусов, маршрутных такси и грузовиков

Сегодня,12 января, в республике возобновлено движение автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

«С 06.30 движение открыто», – указали в ведомстве.

Напомним, накануне с 15.00 движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто временно ограничили на федеральных трассах в Татарстане из-за непогоды.