news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 12 января 2024 07:01

На трассах в Татарстане возобновили движение автобусов, маршрутных такси и грузовиков

Скопировать ссылку

Сегодня,12 января, в республике возобновлено движение автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

«С 06.30 движение открыто», – указали в ведомстве.

Напомним, накануне с 15.00 движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто временно ограничили на федеральных трассах в Татарстане из-за непогоды.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100