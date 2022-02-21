Новые резиденты ТОСЭР в Татарстане инвестируют в создание производств 160 млн рублей

Проекты четырех новых резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Татарстане одобрены на заседании под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра экономики региона Мидхата Шагиахметова в Кабинете министров РТ в понедельник.

В ТОСЭР «Набережные Челны» компания «ЗМК Металлист» развернет производство сэндвич-панелей и металлоконструкций. Стоимость вложений оценивается в 101 млн рублей.

Еще три проекта будут реализованы в ТОСЭР «Менделеевск». Так, «Пенопласт-М» планирует создать производство пенопласта различных марок, стоимость проекта – 3,7 млн рублей. Компания «Реновация-22» построит завод по производству товарного бетона и строительных изделий из него стоимостью 36 млн рублей. Компания «Стилк» займется производством крепежных изделий, проект оценивается в 18,7 млн рублей.

Суммарно инвесторы вложат около 160 млн рублей и создадут свыше 100 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики РТ рассчитывает привлечь в этом году в ТОСЭР не менее 34 новых резидентов, которые вложат 12 млрд рублей и создадут не меньше 3 тыс. новых рабочих мест.