«Финансовые ресурсы должны остаться в Татарстане и стать базой для инвестпроектов»

Экономика Татарстана в прошлом году вышла на допандемийный уровень. Задача не только удержать результаты, но и нарастить их такими же темпами, а к 2030 году довести ВРП до 5 трлн рублей. Как планируется это сделать и где есть скрытые резервы, шла речь на коллегии Минэкономики РТ.

Итоги 2021 года в сфере экономики Татарстана обсудили под председательством Рустама Минниханова Фото: president.tatarstan.ru

«Готовы выслушать приоритеты республики, чтобы синхронизировать финансовое плечо»

Итоги 2021 года в сфере экономики Татарстана обсудили под председательством Президента РТ Рустама Минниханова.

Обращаясь с приветствием замминистра экономического развития России Алексей Херсонцев отметил, что Татарстан – один из регионов лидеров среди регионов страны по качеству жизни населения и по основным макроэкономическим показателям. Так, по объему валового регионального продукта, инвестициям в основной капитал и вводу жилья республика среди всех субъектов занимает 6 место.

В Татарстане зачастую обкатываются различные инициативы, поэтому республика считается в целом пилотным регионом для реализации федеральных проектов. Одна из таких инициатив - внедрение регионального инвестиционного стандарта.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что организация давно работает с Татарстаном по вопросам поддержки предпринимателей. Он отметил три темы коллаборации. Первая – цифровизация сервисов. Татарстан один из первых подключился к цифровой платформе и сегодня лидирует по количеству представленных там услуг. Также совместно реализуется – проект «360», который позволяет получить обратную связь от предпринимателей, узнать с какими проблемами они сталкиваются. Еще одно направление – финансовая поддержка. «С огромным интересом готовы выслушать приоритеты республики для того, чтобы синхронизировать гарантийную поддержку – финансовое плечо корпорации и региональные механизмы поддержки, чтобы большее количество предпринимателей по приоритетным отраслям смогли за счет этой синергии получить больше взаимного финансирования по справедливой ставке», - отметил Исаевич.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что организация давно работает с Татарстаном по вопросам поддержки предпринимателей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Год характеризуется возвратом экономики на допандемийный уровень»

Судя по докладу министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, в прошлом году экономика в стране и в том числе в Татарстане восстановилась и сделала это вопреки множеству факторов. Препятствовали волатильность на мировых рынках, сложная эпидемиологическая ситуация, росла ключевая ставка ЦБ и инфляция, действовали санкции и ограничения. Однако «благодаря системной работе предприятий республики, малого и среднего бизнеса, реализации федеральных и республиканских мер поддержки – 2021 год характеризуется возвратом экономики страны и республики на допандемийный уровень», - сказал министр.

Валовой региональный продукт республики, по оценке, составил 3,355 трлн рублей, экономика выросла в сопоставимых ценах на 3,8% по сравнению с 2020 годом и почти на процент превысило результат благополучного 2019 года.

В «плюс» перешли за счет того, что промышленные предприятия строили новые производства, росла загрузка мощностей системных предприятий, увеличился выпуск нефтепродуктов, химической и машиностроительной продукции. Постепенно увеличивалась добыча нефти – условия по сделке ОПЕК+ смягчались.

Шагиахметов отметил также восстановление потребительского рынка, строительного сектора и в целом оживление деловой активности.

Отразилось все это и на рынке труда – официальная безработица снизилась в 3,4 раза, а реальная зарплата выросла на 5,8%.

Весомый негатив был в сельском хозяйства, но виной тому засушливое лето 2021 года. Не восстановилась из-за пандемии сфера общественного питания.

К слову, в прошлом году объем промышленного производства вырос на 8,5% ­ и впервые превысил 4 трлн рублей.

«В условиях сохраняющегося влияния внешних и внутренних факторов на производственно-сбытовые цепочки, миграционные процессы, мировую торговлю, конъюнктуру на региональных рынках, перед нами в этом году стоит серьезная напряженная задача по сохранению достигнутых в 2021 году темпов роста ВРП, задействовав для этого все факторы роста экономики, где у нас сегодня имеются существенные резервы», - считает Шагиахметов.

Отрасли экономики должны устойчиво развиваться, производительность труда – повышаться, инвестиционная активность – стимулироваться, предпринимательская деятельность – активизироваться. При этом нужно максимально использовать федеральные механизмы государственной поддержки.

Прибыль предприятий ждут в этом году на уровне 476 млрд рублей, реальная заработная плата должна на 2,8% превысить показатель 2021 года.

Судя по докладу Мидхата Шагиахметова, в прошлом году экономика в стране и в том числе в Татарстане восстановилась и сделала это вопреки множеству факторов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Резиденты ТОСЭР в Татарстане вложили 40 и заработали 170 млрд рублей

В экономику в этом году должно быть привлечено не менее 745 млрд рублей – больше, чем в прошлом году почти на 5%. Вообще, инвестиции должны составлять не менее 25% ВРП, полагает министр, то есть резерв достаточно большой.

Инвесторы, в основном пользуются специальными площадками. Так, ОЭЗ «Иннополис» в прошлом году привлекла 100 компаний, в том числе 21 резидента, 24 партнера и 55 стартапов. «Алабуга» заполучила 9 новых резидентов.

Еще один механизм – территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Резидентами таких территорий в Татарстане уже стала 121 компания, которая вложила 42 млрд рублей в производства и создала больше 20 тыс. новых рабочих мест. Объем выручки за все время работы превысил 170 млрд рублей. Хорошие результаты, по словам министра, у ТОСЭР «Зеленодольск».

«Набережным Челнам необходимо обратить внимание на привлечение резидентов. С февраля 2015 года резидентом стала только одна новая компания», - отметил министр.

Муниципалитеты ссылаются на то, что привлекательность ТОСЭР, а соответственно, появление новых инвесторов снижается, так как у площадок завершается трехлетний период в течение которого резидентам предоставляются льготы по страховым взносам. Сегодня таких ТОСЭР в республике – 4. Шагиахметов отметил, что в соседних регионах в таких же ТОСЭР количество инвесторов прибывает.

«Конкуренция за резидентов между субъектами растет. Отсутствие льгот по страховым взносам не является существенным сдерживающим фактором для привлечения резидентов», - уверен министр, ведь остаются налоги на прибыль, на имущество и на землю.

Задача от министерства муниципалитетам и Агентству инвестиционного развития РТ на этот год – привлечь не менее 34 новых резидентов и 12 млрд рублей инвестиции и создать в ТОСЭРа не меньше 3 тыс. новых рабочих мест.

ОЭЗ «Иннополис» в прошлом году привлекла 100 компаний, в том числе 21 резидента, 24 партнера и 55 стартапов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Минэкономики предложит крупным предприятиям выйти в сельские районы

Еще один инструмент привлечения инвестиций и развития производства в районах - промышленные парки. Министерство помогает промпаркам в сельских районах, где заполняемость меньше 70%. По прогнозу, объем частных инвестиций в производства на их базе составят 6 млрд рублей.

Министр отметил, что налог на имущество и уровень зарплаты в районах ниже, чем в городах, есть меры поддержки бизнеса, что может заинтересовать крупный бизнес и снизить маятниковую миграцию в пригородных территориях.

«Мы готовы детально с каждым крупным предприятием проработать существующие возможности локализации их производств на территории муниципальных образований», - заявил Шагиахметов.

Такие примеры есть – у Казанского вертолетного завода в Тетюшах находится механический завод, который производит нормали – заклепки, болты и гайки.

Еще один инструмент привлечения инвестиций и развития производства в районах - промышленные парки Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Предпринимателям Татарстана выделили на поддержку 4,5 млрд рублей

Число предпринимателей в Татарстане, несмотря на сложности, растет. Сегодня в этой сфере работают более 40% занятых в экономике республики, с учетом самозанятых - 787 тыс. человек (увеличение за год на 14,5%.) Рост дали, конечно, самозанятые. На конец прошлого года их насчитывалось 162 тыс. ­– в 1,7 раза больше, чем на его начало. К концу этого года, по расчетам Минэка РТ, количество самозанятых превысит 180 тыс. человек.

Без учета самозанятых в сфере МСП в 2021 году работало более 625 тыс. человек. – на 6% больше, чем в 2020 году. По итогам этого года количество занятых в секторе предпринимательства, как ожидается, вырастет до 631 тыс. человек. То есть суммарно бизнесом в Татарстане к концу года будут заниматься более 800 тыс. человек.

Способствует предпринимательству комплекс республиканских мер поддержки. В прошлом году они получили 3,6 млрд рублей, в этом году бизнесменам планируется выделить еще 4,5 млрд рублей.

Планируется разработать и новые меры поддержки «с учетом запросов бизнеса». В их числе – программа субсидирования недополученных доходов по льготным кредитам для субъектов МСП, направленным на развитие инвестиционной деятельности. Министерством будет разработана программа мероприятий, направленных на формирование предпринимательских навыков у детей 5-7 классов, в том числе обучающихся в сельских школах и малых городах Республики Татарстан, которая позволит обучить предпринимательству более 12 тыс. школьников.

Также предполагается принять программу по субсидированию логистических затрат субъектов МСП, реализующих продукцию через маркетплейсы и на экспорт.

Рустам Минниханов подчеркнул, что важно закрепить положительную динамику в экономике Татарстана Фото: president.tatarstan.ru

ВРП Татарстана к 2030 году должен вырасти до 5 трлн рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что важно закрепить положительную динамику в экономике Татарстана.

«План на текущий год не менее серьезные – не менее 103,6%. Это наш минимум, потому что наша стратегия – выйти к 2030 году на ВРП в объеме 5 трлн рублей», - поставил цели Минниханов.

Результат будет зависеть от каждого предприятия, резервы для их роста Президент Татарстана поручил детально проанализировать отраслевым министерствам.

«Центральной макроэкономической задачей для всех уровней власти является стимулирование инвестиционной активности. Ежегодный прирост инвестиций должен составлять минимум 5%», - расставил приоритеты Минниханов.

По итогам прошлого года предприятиями и организациями республики получена прибыль в размере порядка 650 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Прибыль татарстанских предприятий должна оставаться в республике

Президент Татарстана также считает, что прибыль, полученная предприятиями республики, должна направляться на развитие их производственной базы.

«По итогам прошлого года предприятиями и организациями республики получена прибыль в размере порядка 650 млрд рублей. Обращаюсь к директорам и собственникам наших предприятий - эти финансовые ресурсы должны остаться в Татарстане и стать базой для запуска инвестпроектов, повышения конкурентоспособности продукции, которую вы производите», - подчеркнул Минниханов.

При этом поддержку предприятиям в реализации проектов с использованием федеральных мер поддержки должны оказать министерство экономики Татарстана и отраслевые ведомства.

«Одна из крупных мер поддержки – это соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Очень неплохо зарекомендовала компенсация затрат на инфраструктуру - данный механизм уже успешно применяется в ОЭЗ “Алабуга” и “Алабуга-2. Нефтехимия”. Также сегодня есть хорошие возможности использовать “инфраструктурное меню” - это инвестиционные бюджетные кредиты, облигации, реструктуризация бюджетного долга. По всем этим направлениям работа идет», - перечислил руководитель республики.

«Очень неплохо зарекомендовала компенсация затрат на инфраструктуру – данный механизм уже успешно применяется в ОЭЗ “Алабуга” и “Алабуга-2. Нефтехимия”» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Предприятия накопили 8,5 млрд рублей долгов по налогам

Министерствам и ведомствам республики необходимо детально проанализировать причины налоговой задолженности предприятий, поскольку это резерв для формирования бюджета и развития республики, поставил задачу поставил Президент Татарстана.

«Не могу не обратить внимание на наш резерв: на 1 января текущего года мы имеем 8,5 млрд рублей задолженности предприятий по налогам. Отраслевым министерствам совместно с Минфином, Минэкономики, налоговыми органами и муниципалитетами следует разобраться с ситуацией по каждому из предприятий – должников и принять все необходимые меры. Эти средства – этот тот ресурс, который пойдет на инвестиции, решение задач нашей республики», - поручил Минниханов.

Одновременно он обратился к директорам и собственникам предприятий с предложением размещать производства на территории районов, где имеются свободные трудовые ресурсы, готовая инфраструктура для бизнеса.

«Размещение в муниципалитетах производств и реализация новых проектов позволит решить вопрос кадрового обеспечения и станет драйвером для развития районов», - подчеркнул руководитель республики.

Президент обратил внимание, что главам районов необходимо создавать условия для предпринимательства Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов раскритиковал глав ряда районов за слабую поддержку малого и среднего бизнеса

Рустам Минниханов также обратил внимание на развитие малого и среднего бизнеса. Он перечислил лидеров и аутсайдеров в вопросах поддержки предпринимателей.

«Эффективность работы глав определяется динамикой привлечения инвестиций, развития МСП и промпарков. Наша цель на текущий год – довести численность занятых в МСП до 800 тыс. человек или 41,7% от занятых в экономике. Районы, системно занимающиеся развитием МСП, занимают ведущие места в рейтинге социально-экономического развития. Это Тукаевский, Верхнеуслонский района, Казань, Набережные Челны. В то же время есть районы, которые слабо занимаются развитием бизнеса и справедливо находятся в конце рейтинга. Это Кайбицкий, Агрызский, Аксубаевский и еще есть ряд районов, которые я просил бы детально проанализировать причины отставания», - сказал Минниханов.

Президент обратил внимание, что главам районов необходимо создавать условия для предпринимательства. «У вас на каждой территории есть много инициативных, способных людей. Их нужно вовлекать в эти процессы. Я обращаюсь к главам – просьба проанализировать причины, найти точки, где вы могли бы развивать направления МСП», - отметил руководитель республики.

Президент РТ напомнил, что резервом для развития экономики районов являются промпарки. Их резидентами формируется порядка 10% объема промпроизводства, в 2021 году создано более 7 тыс. новых рабочих мест.

«Для развития промпарков созданы все условия – предоставляются налоговые льготы для резидентов, выделяются займы на строительство. Вместе с тем, по результатам аудита, проведенного Минэкономики РТ в 9 районах республики промпарки не соответствуют установленным требованиям по наличию необходимой инфраструктуры. Поэтому их резиденты не могут воспользоваться мерами господдержки», - обратил внимание Рустам Минниханов. По его словам, такая ситуация складывается в Аксубаевском, Балтасинском, Муслюмовском, Нурлатском, Черемшанском и других районах.

Необходимо готовить новое поколение предпринимателей и начинать обучение ведению бизнеса нужно со школьной скамьи Фото: mert.tatarstan.ru

«Основы предпринимательства» следует изучать от школ до вузов

В то же время необходимо готовить новое поколение предпринимателей и начинать обучение ведению бизнеса нужно со школьной скамьи.

«Необходимо сделать ставку на подготовку новой волны предпринимателей, формирование бизнес-навыков у студентов и школьников, в том числе обучающихся на селе. Предмет “Основы предпринимательства” следует изучать на всех уровнях образования - от школ до вузов», - сказал Минниханов.

Президент РТ отметил, что в 2021 году число татарстанских предпринимателей на маркетплейсах увеличилось в 7 раз с 3,2 тыс. до 23 тыс. человек. В республике создан Центр электронной торговли, который обучает работе на интернет-площадках, помогает в продвижении товаров. Благодаря комплексному подходу удалось добиться опережающего роста участников электронной коммерции. В частности, доля Татарстана среди российских продавцов в интернете увеличилась в 2021 году с 1 до 3%.

«С учетом тех возможностей, которые дает использование не новых каналов торговли, необходимо активнее вовлекать представителей МСП на интернет-площадки», - поставил задачу Рустам Минниханов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru