На торжественный прием к Минниханову пригласили 47 лучших семей из разных районов РТ

В преддверии Дня Республики Татарстан в Казанском Кремле состоялся торжественный прием от имени Раиса РТ Рустама Минниханова и его супруги в честь лучших семей. Ежегодное мероприятие прошло уже в десятый раз. В этом году чествовали 47 семей из разных районов республики.

Более половины приглашенных семей являются многодетными. Так, Раимбой и Олеся Рахимовы из Азнакаевского района живут в браке 14 лет и воспитывают шестерых детей, а сейчас ожидают рождение седьмого ребенка.

«У нас две девочки и четыре мальчика. Самому старшему ребенку — 14 лет, младшему — два года. Они у нас очень дружные, стоят друг за друга горой. Старшие помогают с младшими. Мы справляемся», — рассказала Олеся.

Раимбой добавил, что их дети воспитываются в любви к своей семье и Родине. «Родители нас учили любить, и мы тоже учим любить друг друга, уважать традиции, ценить свою страну», — поделился он.

В Год педагога и наставника, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, на прием пригласили и большое количество работников сферы образования. Например, Алсу Хакимзянова из Атнинского района работает учителем 23 года, она преподает физику в Кунгерской средней школе.

Со своим супругом Ильнуром они вместе уже 18 лет. Он руководит сельскохозяйственным потребкооперативом имени Файзи Галиева, награжден медалями, благодарственными письмами и почетными грамотами.

«Мои родители тоже работали в сельском хозяйстве. Три поколения нашей семьи живут вместе. Воспитываем двоих детей, — сообщил Ильнур. — Мы впервые на таком мероприятии. Непередаваемые впечатления. Конечно, волновались, когда узнали, что наша семья поедет на прием».

Кроме того, в чествовании приняли участие семьи, отметившие 50 лет супружеской жизни, а также те, чьи дети сейчас служат в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Казанском Кремле прошел десятый прием в честь лучших семей Татарстана. Всего за десять лет участниками торжественного мероприятия стали более 500 пар.