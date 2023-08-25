Минниханов провел прием в Казанском Кремле в честь лучших семей Татарстана

Сегодня в Казанском Кремле прошел десятый прием в честь лучших семей Татарстана. Мероприятие организовано от лица Раиса РТ Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой.

Обращаясь к гостям, руководитель республики отметил, что участники приема — достойный пример для воспитания граждан нашей страны.

«В нашей республике живут десятки тысяч прекрасных и дружных семей — это многодетные семьи, приемные семьи, трудовые династии. Многие пары отметили золотые и бриллиантовые свадьбы. Вы взяли на себя благородный и ответственный труд родительства — воспитать замечательных детей. Наша задача — обеспечить широкую трансляцию традиционных семейных ценностей и позитивного жизненного опыта больших крепких семей», — отметил Раис Татарстана.

Он напомнил, что 2023-й в РТ стал Годом национальных культур и традиций, а по России указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Именно члены семьи знакомят ребенка с национальными культурными традициями, ценностями, языком, а учителя расширяют и дополняют полученные знания.

«Вы своим примером воспитываете достойных граждан нашей страны. Слова особой благодарности хочу сказать семьям, у которых сыновья — участники специальной военной операции. Вы воспитали своих сыновей настоящими героями — преданными и мужественными патриотами. Вне всякого сомнения, любовь и верность своему Отечеству, своему народу закладывается в семье», — сказал Минниханов.

Также Раис Татарстана наградил медалью ордена «Родительская слава» семью Гильмурадовых из Лениногорского района, которые воспитывают четырех детей. Также отмечены Айдар Фаретдинов и Гульназ Гилазова из Нижнекамского района, Рустем Ахмадишин и Гульнар Фазлеева из Казани, в семьях которых воспитываются четверо и пятеро детей.

Госнаградой Татарстана — медалью «Родительская доблесть» — награждены семья Елизаровых, воспитывающая 13 детей, и Ермолаевых, у которых десять детей. Многодетные семьи проживают в Зеленодольском и Чистопольском районах.

В ответном слове Мансур Гильмурадов пожелал всем семьям мира, здоровья и благополучия. «В это непростое время семья является надежной пристанью. <...> Не секрет, что воспитание детей — ответственный труд, требующий от родителей самоотдачи, терпения и работы над собой. Важно передать ребенку ценности добра, трудолюбия. Мы, родители, своим собственным примером день за днем должны доказывать верность этим ценностям», — заявил он.

Мероприятие завершилось концертной программой.