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На ТНВ прошли первые дебаты в рамках президентских выборов
На татарстанском телеканале «Новый век» состоялись первые дебаты в рамках выборов Президента России. На них присутствовал единственный участник — руководитель исполкома Народного фронта в Татарстане, доверенное лицо действующего главы государства Владимира Путина Ринат Фазылов.
Доверенные лица остальных троих кандидатов на пост Президента на дебаты не пришли, и поэтому все время досталось доверенному лицу Путина. Темой дебатов было сохранение исторической памяти в современной России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что эфирное время кандидатам в Президенты РФ предоставят пять телеканалов и семь радиостанций РТ.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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