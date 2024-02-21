На ТНВ прошли первые дебаты в рамках президентских выборов

На татарстанском телеканале «Новый век» состоялись первые дебаты в рамках выборов Президента России. На них присутствовал единственный участник — руководитель исполкома Народного фронта в Татарстане, доверенное лицо действующего главы государства Владимира Путина Ринат Фазылов.

Доверенные лица остальных троих кандидатов на пост Президента на дебаты не пришли, и поэтому все время досталось доверенному лицу Путина. Темой дебатов было сохранение исторической памяти в современной России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что эфирное время кандидатам в Президенты РФ предоставят пять телеканалов и семь радиостанций РТ.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).