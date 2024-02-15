Эфирное время кандидатам в Президенты РФ предоставят 5 телеканалов и 7 радиостанций РТ

В Казани состоялась жеребьевка эфирного времени на государственных республиканских телерадиоканалах при выборах Президента России. Уполномоченные лица с помощью жребия узнали тайминги для своих кандидатов и партий на пяти телеканалах и семи радиостанциях Татарстана.

«С 17 числа начнется агитационная программа и продлится до 15 марта. Дня тишины в этой кампании не будет. На сегодняшней жеребьевке представители кандидатов на пост Президента России выберут конверты, в которых содержится информация о дате и времени выхода в эфир агитационных материалов», – пояснил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

На жеребьевку, помимо представителей кандидатов, собрались лидеры татарстанских отделений политических партий, члены ЦИК Татарстана и журналисты.

Каждый из представителей обходил импровизированный круг из столов, на каждом из которых было представлено по одному СМИ и брали по одному конверту. Их тут же вскрывали и фиксировали эфирное время.

«Мы вступаем в очень интересный агитационный период. В Татарстане 12 ведущих СМИ, среди которых пять телеканалов и семь радиостанций, сегодня можно будет выбрать время и получить свое слово в эфире. Все готовятся, очень интересно и волнительно, это очень важная для нашей страны избирательная кампания», – добавил заместитель генерального директора РА «Татмедиа» Дмитрий Перевезенцев.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).