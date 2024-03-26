На территории ж/д вокзала в Казани развернули пункт отбора на службу по контракту

Сегодня на территории железнодорожного вокзала Казань-1 был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Фотография предоставлена Военным комиссариатом РТ

Специалисты пункта отбора рассказали всем желающим об условиях заключения контракта, а также провели консультации о должностях, местах будущей службы, о возрастных ограничениях, о льготах, гарантиях и денежных выплатах.

Фотография предоставлена Военным комиссариатом РТ

Напомним, до 1 апреля продлили единовременную выплату в 400 тысяч рублей заключившим контракт с Минобороны в Татарстане. Для поступления на военную службу по контракту достаточно иметь паспорт или документ, подтверждающий законность нахождения на территории РФ для иностранных граждан.

Фотография предоставлена Военным комиссариатом РТ

Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.