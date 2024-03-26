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СВО 26 марта 2024 13:34

На территории ж/д вокзала в Казани развернули пункт отбора на службу по контракту

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Сегодня на территории железнодорожного вокзала Казань-1 был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Фотография предоставлена Военным комиссариатом РТ

Специалисты пункта отбора рассказали всем желающим об условиях заключения контракта, а также провели консультации о должностях, местах будущей службы, о возрастных ограничениях, о льготах, гарантиях и денежных выплатах.

Фотография предоставлена Военным комиссариатом РТ

Напомним, до 1 апреля продлили единовременную выплату в 400 тысяч рублей заключившим контракт с Минобороны в Татарстане. Для поступления на военную службу по контракту достаточно иметь паспорт или документ, подтверждающий законность нахождения на территории РФ для иностранных граждан.

Фотография предоставлена Военным комиссариатом РТ

Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на сайте или по телефонам: 8 (800) 222 59 00, 8 (843) 221 44 52 или 8 (843) 299‒17‒71 Центр «Батыр».
#военная служба по контракту
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