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От 400 тысяч выплатят заключившим до 1 апреля контракт с Минобороны в Татарстане
До 1 апреля продлили единовременную выплату в 400 тысяч рублей заключившим контракт с Минобороны в Татарстане.
Напомним, что для поступления на военную службу по контракту достаточно иметь паспорт или документ, подтверждающий законность нахождения на территории РФ для иностранных граждан.
В случае, если у кандидата есть дети или заключен брак, ему необходимо будет предоставить свидетельства о браке и рождении детей.
Оформление документов и медкомиссия проходят в одном месте. Каждого новобранца обучат и поддержат опытные солдаты и командиры, у которых есть боевой опыт в специальной военной операции.
Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.
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