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Происшествия 26 марта 2024 08:15

От 400 тысяч выплатят заключившим до 1 апреля контракт с Минобороны в Татарстане

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До 1 апреля продлили единовременную выплату в 400 тысяч рублей заключившим контракт с Минобороны в Татарстане.

Напомним, что для поступления на военную службу по контракту достаточно иметь паспорт или документ, подтверждающий законность нахождения на территории РФ для иностранных граждан.

В случае, если у кандидата есть дети или заключен брак, ему необходимо будет предоставить свидетельства о браке и рождении детей.

Оформление документов и медкомиссия проходят в одном месте. Каждого новобранца обучат и поддержат опытные солдаты и командиры, у которых есть боевой опыт в специальной военной операции.

Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на сайте или по телефонам: 8 (800) 222 59 00, 8 (843) 221 44 52 или 8 (843) 299‒17‒71 Центр «Батыр».
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