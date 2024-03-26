От 400 тысяч выплатят заключившим до 1 апреля контракт с Минобороны в Татарстане

До 1 апреля продлили единовременную выплату в 400 тысяч рублей заключившим контракт с Минобороны в Татарстане.

Напомним, что для поступления на военную службу по контракту достаточно иметь паспорт или документ, подтверждающий законность нахождения на территории РФ для иностранных граждан.

В случае, если у кандидата есть дети или заключен брак, ему необходимо будет предоставить свидетельства о браке и рождении детей.

Оформление документов и медкомиссия проходят в одном месте. Каждого новобранца обучат и поддержат опытные солдаты и командиры, у которых есть боевой опыт в специальной военной операции.

Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.