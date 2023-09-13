Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На территории завода в Севастополе потушили пожар после ракетной атаки ВСУ
Пожар на территории Севморзавода, начавшийся после ракетной атаки, потушен. Об этом ТАСС сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Напомним, сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.
В результате происшествия пострадали 24 человека.
Средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. Кроме того, получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа