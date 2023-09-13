На территории завода в Севастополе потушили пожар после ракетной атаки ВСУ

Пожар на территории Севморзавода, начавшийся после ракетной атаки, потушен. Об этом ТАСС сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

В результате происшествия пострадали 24 человека.

Средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. Кроме того, получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе (изначально Ахтиарское, затем Лазаревское адмиралтейство) был основан в 1783 году, одновременно с городом. Является основной ремонтной базой Черноморского флота ВМФ России.