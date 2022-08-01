На территории школ Альметьевска идет установка флагштоков для поднятия госфлагов

На территории школ Альметьевска к 1 сентября установят флагштоки для поднятия государственных флагов. Данная процедура будет проводиться еженедельно в новом учебном году. Об этом в прямом эфире главы района Тимура Нагуманова сообщила его гостья — начальник Управления образования Ирина Павловская.

«С 1 сентября во всех школах утро понедельника будет начинаться с подъема государственных флагов и звучания гимнов. В рамках этой программы будут устанавливаться флагштоки на улицах и в помещениях», — отметила докладчик.

Тимур Нагуманов отметил, что система образования в Альметьевском районе преображается. Так, помимо открытия нового полилингвального комплекса «Адымнар», 1 сентября свои двери распахнут 14 отремонтированных школ в городе и районе, вошедшие в этом году в федеральную программу капремонта образовательных учреждений. Капремонт в школах начался в феврале и завершится к 1 сентября. Сейчас работы в школах выполнены на 85-95%.

«Ремонт проводится в школах №17, 5, 10, 11, 12, 18, 21, лицеях № 1 и 2, Миннибаевской, Калейкинской и других школах», — сообщила Павловская.

Также в рамках федеральной программы запланирована закупка оборудования и обучение коллективов, которое проводится онлайн. Помимо этого, по республиканской программе проходит обновление 14 пищеблоков.

Напомним, что идею исполнять в школах российский гимн на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал Президент РФ Владимир Путин. По его словам, это правильная и востребованная инициатива.