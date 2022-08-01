Мэр Альметьевска анонсировал завершение строительства школы «Адымнар»

В Альметьевском районе Татарстана завершено строительство полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». На этой неделе объекту будет выдано заключение о соответствии — ЗОС, после этого школа будет считаться официально сданным объектом, сообщил во время прямого эфира глава района Тимур Нагуманов.

«Мы к 1 сентября согласно графику успеваем полноценно запустить школу с образовательной лицензией и заключением о соответствии. Школа будет очень интересная и перспективная, но назвать ее простой ни в коем случае нельзя», — отметил Нагуманов.

Начальник Управления образования Альметьевского муниципального района Ирина Павловская заверила, что школа уже полностью готова к приему учеников.

«Школа готова на 100%, оборудование завезено, классы полностью готовы к приему детей. В полилингвальной гимназии будет углубленное изучение языков. Соответственно, мы будем изучать языки и преподавать на трех языках — русском, татарском и английском. В качестве факультатива дети будут изучать китайский и арабский языки», — рассказала гостья эфира об особенностях обучения в образовательном учреждении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске завершилось строительство полилингвальной гимназии «Адымнар».