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Происшествия 12 июня 2024 15:49

На территории предприятия по переработке отходов в Челнах снова загорелся мусор

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В промзоне Набережных Челнов второй раз за неделю разгорелся пожар.

Как выяснил «Татар-информ», на площадке предприятия по переработке отходов на Автосборочном проезде горит мусор. На месте работают пожарные.

Фото: © Соцсети

В минувший понедельник мы рассказывали, что жителей Автограда напугал густой столб черного дыма. Как стало известно «Татар-информу», причиной густого дыма стало горение мусора. Пожар произошел на свалке предприятия по переработке отходов на Автосборочном проезде.

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