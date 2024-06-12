На территории предприятия по переработке отходов в Челнах снова загорелся мусор

В промзоне Набережных Челнов второй раз за неделю разгорелся пожар.

Как выяснил «Татар-информ», на площадке предприятия по переработке отходов на Автосборочном проезде горит мусор. На месте работают пожарные.

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В минувший понедельник мы рассказывали, что жителей Автограда напугал густой столб черного дыма. Как стало известно «Татар-информу», причиной густого дыма стало горение мусора. Пожар произошел на свалке предприятия по переработке отходов на Автосборочном проезде.