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Происшествия 10 июня 2024 13:20

Жители Челнов сняли на видео густой столб дыма

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Сегодня жителей Автограда напугал густой столб черного дыма.

Как стало известно «Татар-информу», причиной густого дыма стало горение мусора. Пожар произошел на свалке предприятия по переработке отходов на Автосборочном проезде. О пострадавших не сообщается.

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