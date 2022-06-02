На территории Пестречинской школы-интерната открылась новая игровая площадка

В Пестречинской школе-интернате состоялось открытие игровой площадки с современным оборудованием. Площадка расположена на заднем дворе школы и предназначена для учеников младшего и среднего звена. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«Самое главное — в пешей доступности, рядом со школой. Здесь дети смогут играть, проводить свободное время безопасно», — отметила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Площадка была открыта на средства благотворителей, основание под нее монтировала строительная организация. Волонтеры собрали 520 тыс. рублей и приобрели на эти деньги качели, песочницу, горку, стол и скамейки. Оборудование установили, землю покрыли песком. На другой половине площадки положили искусственный газон, чтобы дети могли там играть с мячом, делать зарядку, заниматься физкультурой. Воспитанники оценили новое место отдыха.

Открытие нового игрового пространства состоялось при участии главы района Ильхама Кашапова.

«Хочу сказать слова благодарности АНО „Азбука жизни“, а также организации „Русремстрой“, которая благоустроила основание детской площадки! Спасибо вам и всем, кто посвятил себя работе с детьми. Доброго здоровья, благополучия, взаимопонимания! А юным жителям района желаю незабываемого, веселого лета, новых друзей и открытий!» — сказал Ильхам Кашапов, обращаясь ко всем присутствующим.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что В Пестрецах после реконструкции открылся Детский городок.