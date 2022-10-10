На территории парка «Зеленодольск» появится сеть гостиниц для размещения работников

В Зеленодольском районе Татарстана в 2023 году будут реализованы новые инвестиционные проекты. Подробнее о них рассказали на заседании инвестиционного часа, которое прошло под руководством главы муниципалитета Михаила Афанасьева, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Предприниматель Руслан Мавлянов предложил строительство сети гостиниц до 3 тыс. мест на территории индустриального парка «Зеленодольск» для временного размещения работников крупных компаний Ozon и Wildberries.

Лилия Ураскузина презентовала проект по созданию питомника растений на территории в 33 гектара в деревне Красный Яр. Предполагается, что здесь будут заниматься разведением саженцев овощных и ягодных культур в целях импортозамещения. Для привлечения туристического потока на территории питомника дополнительно будет построен глэмпинг.

Дополнительно рассмотрено создание промышленного парка в селе Бишня. Все проекты одобрены, их реализация запланирована на 2023 год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что три зеленодольские организации выиграли грант на развитие проектов загородного туризма.