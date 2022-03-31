В «Березовой роще» Зеленодольска высадят 200 деревьев при помощи «гидравлической лопаты»

На территории зеленодольского парка «Березовая роща» началась посадка крупномерных деревьев, в основном хвойных пород. Процесс производится при помощи «гидравлической лопаты».

«Деревья начали высаживать со вчерашнего дня, — поделилась с "Татар-информом" главный агроном Зеленодольского района Наталья Ячанова, — процесс достаточно сложный, мы пересаживаем их с муниципальных земель, подбираем более-менее хорошие экземпляры, так как полоса у нас плотная. Планируем высадить порядка 200 деревьев».

Как отмечают специалисты, высадка крупномерных деревьев при помощи «гидравлической лопаты» возможна при температуре до −18 градусов. Высота дерева не должна превышать 15 м, а диаметр — 35 см.

На данный момент высаживаются деревья высотой 4-5 метров. Процесс происходит так: четыре лепестка врезаются в почву, и с корнями, не повреждая их, дерево выкапывается и пересаживается на нужное место. В день в среднем с помощью нее можно пересадить около восьми деревьев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на первый и второй этапы благоустройства парка «Березовая роща» было выделено более 222,6 млн рублей. Из них более 129,2 млн — на первую очередь, более 93,4 млн рублей — на вторую. Благоустройство второй очереди парка завершилось в конце прошлого года.