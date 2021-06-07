На территории нового питомника в Казани нашли лесную орхидею

Редкий пальчатокоренник мясо-красный обнаружили казанские экологи на территории питомника краснокнижных растений на Казанке. Об этом «Татар-информ» сообщил сегодня казанский экоактивист Тимур Ескараев.

«Мы с Сергеем Мухачевым (доцент кафедру КНИТУ – примеч. «Татар-информ») вчера ходили в питомник, осмотрели снаружи домик. Прикинули посадки и грядки. И нашли два пальчатокоренника мясо-красных. Это просто чудо! Он погиб на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Еще два растения находили в роще на Гаврилова в прошлом году», - сказал он.

Пальчатокоренник мясо-красный еще называют лесной орхидеей. Это многолетнее травянистое растение со сжатым глубоко-пальчатораздельным клубнем высотой 25-55 см. Цветки собраны в густой колос, с ланцетными прицветниками, по краям и средней жилке часто пурпуровыми, лилово-розовые или темно-красные.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что питомник по выращиванию краснокнижных растений появится на Казанке этим летом по инициативе казанского эколога, руководителя Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева. Данный проект уникален, поскольку не имеет аналогов в республике, и, возможно, даже по всей России. Экоинициативу поддержала мэрия Казани.

Фото Тимура Ескараева