По инициативе эколога летом у Казанки появится питомник краснокнижных растений

Питомник по выращиванию краснокнижных растений появится на Казанке этим летом по инициативе казанского эколога. Об этом «Татар-информ» сообщила заместитель главного архитектора — руководитель творческой группы мэрии Казани Дарья Толовенкова.

Новый способ восстановления утраченных или угнетенных экосистем на территории Казани предложил руководитель Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергей Мухачев. По его инициативе на берегу Казанки создается большой питомник для выращивания редких и реликтовых растений. Данный проект уникален, поскольку не имеет аналогов в республике, и, возможно, даже по всей России. Экоинициативу поддержала мэрия Казани.

Пресс-служба мэрии Казани

«В прошлом году прошла совместная акция эколога Сергея Мухачева, Комитета внешнего благоустройства Казани и „Горводзеленхоза“ по пересадке репродуцентов из „Русско-Немецкой Швейцарии“ на Лебяжье. Эта история чуть ли не единственная в России за последние 30 лет. Сейчас специалисты Комитета внешнего благоустройства Казани с Мухачевым готовят станцию для постоянного выращивания краснокнижных и редких растений на Казанке для последующей пересадки их в места, где это требуется по экологическим рекомендациям», — сказала она.

Автор проекта, руководитель ТРО Всероссийского общества охраны природы, заведующий лабораторией, доцент кафедру КНИТУ Сергей Мухачев пояснил, что питомник будет создан в низине за санаторием «Ливадия». Он будет использоваться как донор семян для воспроизводства редких видов растений. Первым делом на его территории будет создана плантация сибирского ириса для последующей посадки в районе Лебяжьих озер. В последующем редкие растения планируется высаживать на территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» и в других местах, где необходимо восстановление экологических систем.