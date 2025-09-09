news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 9 сентября 2025 21:13

На территории Кубани и Адыгеи произошло землетрясение на глубине 35 км

Читайте нас в
Телеграм

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея 9 сентября в 19:55 произошло землетрясение. Его магнитуда (величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн – прим. Т-и) составила 4,5. Соответствующие данные опубликовал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 44 километрах к юго-западу от Майкопа и в 11 километрах к юго-западу от Апшеронска. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

От глубины залегания очага и силы толчка зависит площадь землетрясения и его сила: чем они больше, тем большая площадь будет охвачена. Глубина очага, как правило, не превышает 100 километров, но иногда доходит и до 700 километров.

читайте также
В РАН объяснили, как «сдвиг» Казани на северо-восток повлияет на климат в городе
В РАН объяснили, как «сдвиг» Казани на северо-восток повлияет на климат в городе
#землетрясение #кубань #адыгея
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025