Общество 3 сентября 2025 13:07

В РАН объяснили, как «сдвиг» Казани на северо-восток повлияет на климат в городе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Движение литосферной плиты, на которой находится Казань, никак не повлияет на климат в городе. Об этом «Татар-информу» сообщил младший научный сотрудник Геологического института РАН (ГИН РАН) Григорий Агранов.

Ранее сообщалось, что из-за движения литосферных плит Казань смещается к северо-востоку более чем на 3 см в год. За 100 лет, согласно прогнозам, город может переместиться на три метра, а за миллионы лет – на сотни км.

«Плита, на которой находится вся Россия, - это достаточно стабильный блок, и он никуда сейчас целиком не двигается. К тому же тут речь идет не о глобальном движении всей Казани стабильно в одном направлении и каждый день, а это разноплановое движение: чуть влево, вправо, вверх, вниз. Даже если какие-то локальные движения и были зафиксированы с помощью спутника, то они очень незначительные и никак не повлияют на человечество», – сказал собеседник агентства.

Что касается изменения климата из-за движения литосферных плит, то, по словам ученого, человек в рамках своей жизни ничего не ощутит.

